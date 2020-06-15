Динамо согласилось оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на год – киевляне отдадут третьего игрока, – СМИ

Динамо настроено продолжить тесное сотрудничество с СК Днепр-1.

"По нашей информации, сегодня Динамо и СК Днепр-1 договорились о продлении аренды Супряги и Булецы еще на год.

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А еще – команду Михайленко пополнит левый защитник Владислав Дубинчак, который принадлежит Динамо, но проводит этот сезон в Карпатах на правах аренды", – говорится на странице ТаТоТаке в Facebook.

Добавим, что чемпионы мира Супряга и Булеца стали настоящими лидерами СК Днепр-1 в текущем сезоне. В активе первого девять голов и ассист в 19 матчах УПЛ, второго – 3 гола и 4 ассиста в 21 поединке. Дубинчак успел провести 18 игр за Карпаты, но без результативных действий.

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