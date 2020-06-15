toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР РУХ

Динамо согласилось оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на год – киевляне отдадут третьего игрока, – СМИ

15 июня 23:28 97 Читати українською
Динамо согласилось оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на год – киевляне отдадут третьего игрока, – СМИ
Кобахидзе, Супряга и Булеца / Сайт СК Днепр-1

Динамо настроено продолжить тесное сотрудничество с СК Днепр-1.

"По нашей информации, сегодня Динамо и СК Днепр-1 договорились о продлении аренды Супряги и Булецы еще на год.

Молодые звезды Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо и Фати в конкурентах

А еще – команду Михайленко пополнит левый защитник Владислав Дубинчак, который принадлежит Динамо, но проводит этот сезон в Карпатах на правах аренды", – говорится на странице ТаТоТаке в Facebook.

Добавим, что чемпионы мира Супряга и Булеца стали настоящими лидерами СК Днепр-1 в текущем сезоне. В активе первого девять голов и ассист в 19 матчах УПЛ, второго – 3 гола и 4 ассиста в 21 поединке. Дубинчак успел провести 18 игр за Карпаты, но без результативных действий.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
Голкипер Шахтера признался, какое прозвище получил в команде от бразильцев
15 июня
939
Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак Трансферы Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
49
мин
Боруссия Менхенгладбах
19:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук