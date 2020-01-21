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Президент Ингульца Поворознюк убежден в трансфере Бартуловича

09:19 138 Читати українською
Президент Ингульца Поворознюк убежден в трансфере Бартуловича
Младен Бартулович / фото ФК Волынь

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал интерес своего клуба в трансфере Младена Бартуловича.

"То, что Бартуловича хотят видеть в своем составе многие клубы, совсем не удивительно. Футболистов с таким пониманием игры, видением поля, умением отдать безупречный пас или остро пробить по воротам, будем говорить откровенно, в нашем футболе не так много.

Бартулович может вернуться в Карпаты

Понятно, что такой исполнитель не был бы лишним и в нашей команде. Сообщу следующее: еду в Днепр, где буду обсуждать с ним условия сотрудничества, без подписанного контракта домой не вернусь.

Я уверен, что не только Младен нужен нам, но и мы нужны ему. Тот стиль игры, который исповедует Ингулец, позволит ему идеально вписаться в нашу игровую схему и еще долго радовать своим мастерством как наших болельщиков, так и любителей футбола по всей Украине", – поделился Поворознюк в комментарии официальному сайту Ингульца.

Напомним, Бартулович разорвал контракт с Волынью и находится в статусе свободного агента. В трансфере хорвата заинтересованы Карпаты.

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Трансферы Младен Бартулович Младен Бартулович Первая лига Ингулец Ингулец Трансферы чемпионата Украины Александр Поворознюк
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