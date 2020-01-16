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Игроки Карпат бойкотировали тренировку – зимние сборы под большой угрозой

16 января 13:58 617 Читати українською
Игроки Карпат бойкотировали тренировку – зимние сборы под большой угрозой
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Конфликт внутри Карпат из-за серьезной задолженности перед игроками продолжает набирать обороты.

Тренировка Карпат на первых тренировочных сборах так и не состоялась из-за бойкота игроков, сообщает Footboom.

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Отмечается, что игроки отказались тренироваться в общей группе и занимались индивидуально. Такое решение связано с задолженностью клуба: Карпаты не выплачивали игрокам зарплату за последние три месяца.

Также добавляется, что сегодня, 16 января, состоится еще одна встреча футболистов и руководства, на котором будет принято какое-то решение. К тому же, сборы Карпат в Турции становятся все более туманными, ведь клуб до сих пор не оплатил проживание и перелет на побережье Средиземного моря.

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Карпаты Карпаты Зимние сборы
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