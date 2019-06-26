Карпаты официально объявили об уходе Мякушко

Хавбек Сергей Мякушко больше не является игроком львовских Карпат.

Следующий сезон Сергей Мякушко начнет в новой команде, сообщает официальный сайт львовских Карпат.

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"Уже сейчас переход в Карпаты можно назвать одним из самых правильных решений в моей жизни. Львов стал моим вторым домом, я полюбил этот город и всегда буду вспоминать об этом периоде с теплом в душе.

Отдельные слова благодарности хочу выразить людям, которые нас поддерживали. Болельщики всегда держат нас в тонусе. Спасибо вам за все! Когда у команды такая поддержка, то результат обязательно придет. Спасибо ребятам, с которыми выступал бок о бок. Не могу не отметить руководство клуба. Спасибо всем за это незабываемое время", – сказал Мякушко.

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