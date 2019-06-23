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Болельщики Карпат выбрали лучший гол команды в прошлом сезоне – автора уже нет в клубе

21:06 24 Читати українською
Болельщики Карпат выбрали лучший гол команды в прошлом сезоне – автора уже нет в клубе
Сергей Мякушко / Карпаты

Полузащитник Сергей Мякушко стал автором лучшего гола сезона 2018/19 в составе Карпат.

Болельщики львовского клуба выбрали лучший гол команды в прошлом сезоне. 40% респондентов отдали свой голос за взятие ворот Десны Сергеем Мякушком.

Мякушко получил награду лучшего игрока Карпат сезона 2018/19

Второе место, с результатом в 25% голосов, занял гол Марьяна Шведа в ворота Зари, третье место болельщики отдали Дмитрию Кльоцу и его голу Волыни в матче за место в УПЛ.

Федецкий может перейти в Волынь

Заметим, что Сергей Мякушко уже покинул львовский клуб, правда пока неизвестно, где футболист продолжит свою карьеру.

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