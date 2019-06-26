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Карпати офіційно оголосили про відхід Мякушка

14:40 55 Читать на русском
Карпати офіційно оголосили про відхід Мякушка
Сергій Мякушко / фото: ФК Карпати

Хавбек Сергій Мякушко більше не є гравцем львівських Карпат.

Наступний сезон Сергій Мякушко розпочне у новій команді, повідомляє офіційний сайт львівських Карпат.

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"Вже тепер перехід в Карпати можна назвати одним із найбільш правильних рішень у моєму житті. Львів став моїм другим домом, я полюбив це місто і завжди згадуватиму про цей період з теплом в душі.

Окремі слова подяки хочу висловити людям, які нас підтримували. Вболівальники завжди тримають нас у тонусі. Дякую вам за все! Коли у команди така підтримка, то результат обов’язково прийде. Дякую хлопцям, з якими виступав пліч-о-пліч. Не можу не відзначити керівництво клубу. Дякую усім за цей незабутній час", – сказав Мякушко.

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Сергій Мякушко Сергій Мякушко Карпати Карпати
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