МФК Металург і Карпати Львів зустрічалися в 2-му турі чемпіонської групи Першої ліги. Читайте звіт про поєдинок у Моршині на "Футбол 24".

Перша ліга. Чемпіонська група, 2 тур

МФК Металург – Карпати Львів – 0:1

Гол: Сидоров, 36 (авт)

Металург у минулому турі створив сенсацію, у скандальному матчі завдавши Поліссю першої поразки в сезоні. Карпати теж набрали три очки, здолавши вдома Кремінь. Перед поєдинком у Моршині (саме там базується команда Володимира Микитина) Металург випереджав "левів" на 1 бал. Відповідно, перемога дозволяла підопічним Андрія Тлумака обійти запоріжців і увірватися в топ-4 – зону перехідних матчів.

Перші хвилини минули без моментів. Можна згадати хіба що дуже невдалий удар Польового зі штрафного. Андрій Тлумак змушений був робити швидку вимушену заміну – Горбунов на слизькому полі травмував пах і завершив гру. Замість нього вийшов Іван Когут.

Гру важко було назвати видовищною. Карпати взагалі не атакували, а Металург більше володів м'ячем, однак загрози воротам Ільющенкова теж не було. Попри це, гол у першому таймі таки був. На 36-й хвилині Кожанов подав кутовий, кіпер Металурга махнув повз м'яч, який від голови Олексія Сидорова влетів у сітку. У минулому турі нападник запоріжців забив двічі Поліссю, а сьогодні вразив власні ворота. Запоріжці мали питання до арбітра, але порушення правил рефері не зафіксував. Автогол допоміг львів'янам виграти перший тайм, який завершувався під справжньою весняною зливою.

По перерві сценарій гри не змінився. "Зелено-білі" діяли на утримання рахунку і, по суті, нічого не дозволили створити номінальним господарям. Важке поле грало на руку львів'янам, адже захищатися за таких умов куди легше, ніж атакувати. Лише в компенсований час запоріжці мали момент внаслідок помилки Ільющенкова, але підстрахував Когут.

0:1 – Карпати виграли другий матч поспіль і обійшли Металург у таблиці. Команда Тлумака набрала 12 очок і піднялася на 4 місце, у зону перехідних матчів.