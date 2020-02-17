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Карпаты объявили об уходе форварда Жоау Диогу Дженнингса

18:10 82 Читати українською
Карпаты объявили об уходе форварда Жоау Диогу Дженнингса
Жоау Диогу Дженнингс / Сайт Карпат

Карпаты решили отказаться от услуг нападающего Жоау Диогу Дженнингса.

Львовский клуб на своем официальном сайте объявил о досрочном прекращении арендного соглашения бразильца.

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Карпаты подписали Диогу летом прошлого года, однако выступления легионера в первой части сезона не слишком впечатлили. Нападающий провел за "львов" 12 матчей, отметившись одним голом. Контракт 21-летнего форварда принадлежит бразильскому Фигейренсе.

Напомним, Карпаты занимают последнюю строчку УПЛ, добыв 11 очков в 18 турах. Первый матч после зимнего перерыва "львы" проведут 23 февраля – домашний поединок против СК Днепр-1.

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