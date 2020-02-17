Карпати оголосили про відхід форварда Жоау Діогу Дженнінгса

Карпати вирішили відмовитися від послуг нападника Жоау Діогу Дженнінгса.

Львівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове припинення орендної угоди бразильця.

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Карпати підписали Діогу влітку минулого року, однак виступи легіонера у першій частині сезону не надто вразили. Нападник провів за "левів" 12 матчів, не відзначившись жодним голом. Контракт 21-річного форварда належить бразильському Фігейренсе.

Нагадаємо, Карпати посідають останню сходинку УПЛ, здобувши 11 очок у 18 турах. Перший матч після зимової перерви "леви" проведуть 23 лютого – домашній поєдинок проти СК Дніпро-1.

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