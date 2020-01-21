toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Карпаты объявили о переходе Гуцуляка в Десну

21 января 22:13 137 Читати українською
Карпаты объявили о переходе Гуцуляка в Десну
Алексей Гуцуляк / ФК Карпаты

Львовский клуб сообщил об уходе своего воспитанника в команду Александра Рябоконя.

"Зелено-белые" согласовали с Десной трансфер форварда Алексея Гуцуляка, информирует официальный сайт львовского клуба. О деталях перехода не сообщается.

Карпаты объявили 6 соперников на сборе в Турции – "зелено-белые" сыграют против Динамо Брест

Гуцуляк дебютировал в УПЛ в 2015 году. В футболке Карпат он сыграл 100 матчей, в которых забил 12 голов. В текущем сезоне он отличился 2 голами и одной результативной передачей в 12 матчах чемпионата Украины.

Напомним, что Карпаты сегодня попрощались еще с четырьмя игроками – Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назаром Вербным.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

blog_ava
СПАЛ одержал победу над Аталантой: систематические проблемы в футболе бергамасков и усиление игры Малиновским
21 января
844
Теги
Карпаты Карпаты Трансферы Десна Десна Трансферы чемпионата Украины Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
9
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук