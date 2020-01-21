Карпаты объявили о переходе Гуцуляка в Десну

Львовский клуб сообщил об уходе своего воспитанника в команду Александра Рябоконя.

"Зелено-белые" согласовали с Десной трансфер форварда Алексея Гуцуляка, информирует официальный сайт львовского клуба. О деталях перехода не сообщается.

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Гуцуляк дебютировал в УПЛ в 2015 году. В футболке Карпат он сыграл 100 матчей, в которых забил 12 голов. В текущем сезоне он отличился 2 голами и одной результативной передачей в 12 матчах чемпионата Украины.

Напомним, что Карпаты сегодня попрощались еще с четырьмя игроками – Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назаром Вербным.

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