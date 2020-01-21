Карпаты объявили 6 соперников на сборе в Турции – "зелено-белые" сыграют против Динамо Брест

Подопечные Романа Санжара сыграют 6 товарищеских матчей во время тренировочного сбора в Турции.

25 января команда отправится на тренировочный сбор, а уже 29-го проведет свой первый спарринг – соперником львовской команды станет действующий чемпион Словакии, Слован из Братиславы, информирует официальный сайт Карпат.

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29 января: Карпаты – Слован Братислава (Словакия).

1 февраля: Карпаты – Серед (Словакия).

5 февраля: Карпаты – Слога (Босния и Герцеговина).

8 февраля: Карпаты – Металлург Бекабад (Узбекистан).

11 февраля: Карпаты – Кеге (Дания).

14 февраля: Карпаты – Динамо Брест (Беларусь).

Отметим, что первый официальный матч в 2020 году Карпаты сыграют 22 февраля против СК Днепр-1. Сейчас команда со Львова занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.

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