Карпаты объявили 6 соперников на сборе в Турции – "зелено-белые" сыграют против Динамо Брест

Подопечные Романа Санжара сыграют 6 товарищеских матчей во время тренировочного сбора в Турции.
25 января команда отправится на тренировочный сбор, а уже 29-го проведет свой первый спарринг – соперником львовской команды станет действующий чемпион Словакии, Слован из Братиславы, информирует официальный сайт Карпат.
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29 января: Карпаты – Слован Братислава (Словакия).
1 февраля: Карпаты – Серед (Словакия).
5 февраля: Карпаты – Слога (Босния и Герцеговина).
8 февраля: Карпаты – Металлург Бекабад (Узбекистан).
11 февраля: Карпаты – Кеге (Дания).
14 февраля: Карпаты – Динамо Брест (Беларусь).
Отметим, что первый официальный матч в 2020 году Карпаты сыграют 22 февраля против СК Днепр-1. Сейчас команда со Львова занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.
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