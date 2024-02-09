"Что-то не везет Карпатам с латиноамериканскими легионерами. Те потенциальные новички, с которыми переговоры уже вышли на финишную прямую, в последний момент по разным причинам отказывались ехать в Украину. Поэтому кроме бразильца Невеса, который уже защищал цвета Карпат прошлой осенью, больше футболистов из-за океана у нас не будет.

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Впрочем, ничего страшного. Нам есть кем начать весеннюю часть сезона. Взяв в аренду Эдуарда Козика и Андрея Булезу из Шахтера, мы обострили конкуренцию в линии обороны. Еще желательно усилиться забивным нападающим.

Сейчас главное качественно провести подготовительный период, быть заточенным на завоевание первого места. А наши скауты тем временем будут искать игроков уже для выступлений в УПЛ. В конце концов, я и не скрывал, что серьезного пополнения в Карпатах следует ожидать в летнее трансферное окно", – поделился Маркевич в комментарии Sport.ua.

К слову, об аренде Козика из Шахтера клубы официально еще не сообщали. Следует добавить, что "львы" считаются безоговорочным фаворитом на повышение в классе – на зимнюю паузу "зелено-белые" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. В весенней части львовяне сыграют в Чемпионской группе – первый матч они проведут 23 марта 2024 года против Полтавы.

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