Карпати проявляють інтерес до форварда Прикарпаття Андрія Хоми, повідомляє Sport.ua.

Маркевич прокоментував чутки про інтерес до гравців збірної України, озвучивши трансферні плани Карпат

За інформацією джерела, 22-річний нападник потрапив на олівець львівської команди після очного протистояння у 12-му турі Першої ліги (3:3), в якому гравець двічі розписався у воротах "левів".

Зазначається, що лідер івано-франківців на контракті з Прикарпаттям аж до 30 червня 2026 року, тому трансфер для Карпат буде не з дешевих.

Нагадаємо, Хома у поточному сезоні провів за франківців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів і віддав 1 асист. У списку бомбардирів Першої ліги він лише на 1 гол поступається Віталію Кольцову з Інгульця, у якого 8 точних ударів. Transfermarkt оцінює Хому у 50 тисяч євро.

До слова, раніше Мирон Маркевич підтвердив інтерес Карпат до Мар'яна Шведа з донецького Шахтаря та Олексія Гуцуляка з СК Дніпро-1.

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