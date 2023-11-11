Карпати знайшли собі нападника у таборі конкурента – Маркевич хоче закрити проблемну позицію колишнім кривдником
Львівський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку, приглядаючись до потенційних новачків.
Карпати проявляють інтерес до форварда Прикарпаття Андрія Хоми, повідомляє Sport.ua.
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За інформацією джерела, 22-річний нападник потрапив на олівець львівської команди після очного протистояння у 12-му турі Першої ліги (3:3), в якому гравець двічі розписався у воротах "левів".
Зазначається, що лідер івано-франківців на контракті з Прикарпаттям аж до 30 червня 2026 року, тому трансфер для Карпат буде не з дешевих.
Нагадаємо, Хома у поточному сезоні провів за франківців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів і віддав 1 асист. У списку бомбардирів Першої ліги він лише на 1 гол поступається Віталію Кольцову з Інгульця, у якого 8 точних ударів. Transfermarkt оцінює Хому у 50 тисяч євро.
До слова, раніше Мирон Маркевич підтвердив інтерес Карпат до Мар'яна Шведа з донецького Шахтаря та Олексія Гуцуляка з СК Дніпро-1.
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