"Если говорить о трансферных планах на зиму, то нужно понимать, что будет с юридическими вопросами. Насколько мне известно, то Карпаты не рассматривали Шведа, ни сам Марьян, из того, что я знаю, не настроен возвращаться в родной клуб. Если не получится у него в Шахтере, то он хотел бы рассмотреть варианты в Европе.

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Точно знаю, что Карпаты хотели приобрести Гуцуляка, даже шла речь о какой-то сумме, но не нашли компромисса в условиях личного контракта. Алексей запросил цену значительно выше, чем позволяют возможности Карпат. Поэтому на данный момент этот трансфер маловероятен.

Сейчас много слухов о том кого будут покупать Карпаты, но в клубе также есть два предложения на продажу игроков. Европейский клуб предлагает львовянам 1,5 млн евро за Владислава Бабогла. Кроме того, игрока, который пришел в команду летом свободным агентом, приглашают в чемпионат Польши. При этом "зелено-белым" за него предлагают 1 миллион евро", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

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