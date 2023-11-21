"Якщо говорити про трансферні плани на зиму, то потрібно розуміти, що буде з юридичними питаннями. Наскільки мені відомо, то Карпати не розглядали Шведа, ні сам Мар'ян, з того, що я знаю, не налаштований повертатись у рідний клуб. Якщо не вийде в нього в Шахтарі, то він хотів би розглянути варіанти в Європі.

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Точно знаю, що Карпати хотіли придбати Гуцуляка, навіть йшла мова про якусь суму, але не знайшли компромісу в умовах особистого контракту. Олексій запросив ціну значно вищу, ніж дозволяють можливості Карпат. Тому на цю мить цей трансфер малоймовірний.

Зараз багато чуток про те кого купуватимуть Карпати, але в клубі також є дві пропозиції на продаж гравців. Європейський клуб пропонує львів'янам 1,5 млн євро за Владислава Бабогла. Крім того, гравця, який прийшов до команди влітку вільним агентом, запрошують до чемпіонату Польщі. При цьому "зелено-білим" за нього пропонують 1 мільйон євро", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

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