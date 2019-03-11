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Пятов: Карпаты не заслуживали такого крупного поражения от Шахтера

12:55 26 Читати українською
Пятов: Карпаты не заслуживали такого крупного поражения от Шахтера
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 21-го тура УПЛ.

6’ Виктор Коваленко
35’ Николай Матвиенко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Виктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартин Онгла 78’

"Мы обычно противостоим командам, которые закрываются на своей половине и просто бьют мяч вперед, а с Карпатами играть нравится, потому что они атакуют и пытаются играть в футбол.

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Такие матчи радуют. Возможно, соперник даже не заслуживал столь крупного поражения. Не скажу, что мы прямо феерилы, но у нас практически все залетело, забили почти все моменты.

Празднование первого гола? Увидел, что все бегут приветствовать тренера, и тоже присоединился. Ребята это спланировали заранее", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Карпаты Карпаты Карпаты Андрей Пятов Андрей Пятов
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