Пятов: Карпаты не заслуживали такого крупного поражения от Шахтера

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 21-го тура УПЛ.

"Мы обычно противостоим командам, которые закрываются на своей половине и просто бьют мяч вперед, а с Карпатами играть нравится, потому что они атакуют и пытаются играть в футбол.

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Такие матчи радуют. Возможно, соперник даже не заслуживал столь крупного поражения. Не скажу, что мы прямо феерилы, но у нас практически все залетело, забили почти все моменты.

Празднование первого гола? Увидел, что все бегут приветствовать тренера, и тоже присоединился. Ребята это спланировали заранее", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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