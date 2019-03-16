Бабич поделился ожиданиями от матча против Карпат – поединок решит, попадет ли Мариуполь в первую "шестерку"

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич считает, что в матче против Карпат будет яркая игра.

"Я хотел бы начать с того, что все три команды: Мариуполь, Ворскла и Десна имеют равные шансы на попадание в топ-6. Немного в лучших условиях находятся полтавчане, потому что их матч перенесли на понедельник.

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Но тем интереснее будет играть, мы понимаем, что такой формат чемпионата держит интригу до последнего момента. И напряжение испытывают все команды претенденты.

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Что касается Карапат, это команда, которая не закрывается и играет в футбол. К тому же они играют на хорошем, быстром поле. Поэтому я думаю, что на этот раз будет больше футбола, в который мы любим играть и который мы отрабатывали на сборах. Мне кажется, что будут и забитые голы и много хороших голевых моментов", – сказал Бабич в эфире телеканала "Футбол 1".