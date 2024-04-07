"Зелено-білі" продовжують шукати підсилення за межами України. Черговим кандидатом у команду Мирона Маркевича став Ярден Шуа.

Півзахисник ізраїльського Бейтара Ярден Шуа може перебратися в Україну, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 24-річного вінгера хочуть бачити у своєму таборі одразу два вітчизняних колективи – Карпати та Полісся.

Цікаво, що в зимове міжсезоння житомирський клуб серйозно посилив ланку, на якій грає ізраїльтянин, підписавши Яссіна Фортюна, Таллеса Косту та Івана Петряка.

Нагадаємо, Шуа – вихованець Бней-Єгуда, де й розпочав професіональну кар'єру. У єрусалимську команду перейшов з Маккабі Хайфа у жовтні 2020 року. Його контракт з Бейтаром чинний до 30 червня 2026 року. Ярден виступав за юнацькі збірні Ізраїлю, викликався до молодіжки. Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

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