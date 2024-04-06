"У меня заканчивался контракт с Карпатами. Это было, когда мы перешли в дубль, U-21. Помню, я как раз тогда сломал ногу. Было немножко странно, потому что никто мне не звонил, никто не спрашивал, как у меня дела.

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Через неделю, когда я должен был снимать гипс, мне позвонил бывший президент команды, или кто он был, я не помню. Он не спросил, как у меня дела, как я себя чувствую. Он спросил прежде всего, хочу ли я подписать новый контракт, и сказал, что мне надо приехать на базу, чтобы обсудить это.

Меня это удивило сразу, но, честно говоря, в то время у меня не было каких-то других мыслей, чем продлить контракт с клубом. Однако, когда я снял гипс, когда я приехал на базу, мне было озвучено контракт, который меня не удовлетворял. Я тогда все обсуждал со своим отцом, но на тот момент его не было в стране.

Я нашему президенту сказал... Ну, он не был президентом, я могу ошибаться. Это был Смалийчук. Я ему сказал: "Подождите недельку-другую. Приедет мой отец, мы сядем с вами и обсудим контракт". Он сказал: "Хорошо, нет проблем никаких". В итоге меня позвал наш тренер и сказал, что я не в команде, я не могу тренироваться с ними, не имею права ехать на игры. Я могу приезжать на базу, бегать по кругу, тренироваться в зале.

У меня оставалось около полутора лет контракта. Мне было очень интересно, потому что у нас были хорошие позиции в U-21, у нас была хорошая команда. Я был заинтересован в том, чтобы продолжать свои тренировки, игры, чтобы развиваться как футболист. Когда отец приехал, я сконтактировался со Смалийчуком. Отец пошел к нему в кабинет. Смалийчук сказал, что если он не подпишет контракт, то... Он поставил мне ультиматум. И все, как-то после того мы посоветовались, и я не видел своего будущего с таким человеком в должности.

Те полтора года, которые я просидел, могли стать роковыми. Они могли просто перечеркнуть школу, U-19 и т.д. Тогда у меня не было возможностей, не было общения, не было знакомств. Мысли, чтобы оставить футбол, у меня, конечно, не было. Я каждый день работал сверхурочно. Нашел себе индивидуального тренера и шаг за шагом двигался к тому, чтобы улучшиться и изменить команду, – сказал Желизко в комментарии YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, из Карпат Иван перешел в чешскую Карвину. Далее была латвийская Вальмиера, с которой августе 2023 года украинец перешел в Лехию, подписав контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел за польский клуб 21 матч, в которых забил 2 гола.

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