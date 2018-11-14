Карпаты и Рух встретятся между собой в спарринге

Львовские Карпаты и винниковский Рух сыграют друг против друга в контрольном матче.

"В субботу, 17 ноября, проведем товарищеский матч с львовскими Карпатами. А уже после 25 ноября футболистов ждет отдых и отпуск.

Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, но не могут согласовать вопрос с властями

Не хочется так сразу распускать футболистов, потому что получается очень большая пауза: отпуск сроком более 2-х месяцев – слишком много для игроков. А сейчас погода позволяет нормально работать. Тем более, появился вариант сыграть хороший спарринг, почему бы им не воспользоваться?", – сказал наставник Руха Юрий Вирт официальному сайту клуба.

Напомним, форвард Карпат Марьян Швед был вызван в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции.

Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ