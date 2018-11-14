Карпати та Рух зустрінуться між собою в спарингу

Львівські Карпати та винниківський Рух зіграють один проти одного в контрольному матчі.

"У суботу, 17 листопада, проведемо товариський матч із львівськими Карпатами. А вже після 25 листопада на футболістів чекає відпочинок і відпустка.

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Не хочеться так одразу розпускати футболістів, бо виходить дуже велика пауза: відпустка терміном більше 2-ох місяців – занадто багато для гравців. А зараз погода дозволяє нормально працювати. Тим більше, з’явився варіант зіграти хороший спаринг, чому би ним не скористатися?", – сказав наставник Руха Юрій Вірт офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, форвард Карпат Мар'ян Швед був викликаний до лав національної збірної України на матчі проти Словаччини та Туреччини.

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