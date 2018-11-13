Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, но не могут согласовать вопрос с властями

Львовские Карпаты хотят реконструировать стадион Украина и написали открытое письмо полноправным лицам в Киеве и Львове.

"В городе Львове с 1963 года существует Стадион Украина (в советское время – стадион Дружба). С того же времени этот стадион является домашним стадионом футбольного клуба Карпаты.

Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛ

Еще в 2006 году ООО КПФ Карпаты (далее – ФК Карпаты или Клуб) задекларировал намерение создать на территории Стадиона Украина современный футбольный стадион с необходимыми элементами различной инфраструктуры. Однако, по разным причинам, Клубу до сих пор не удается найти действенное понимание с Львовскими городскими властями относительно этого проекта.

Наконец, в 2017 году Исполнительный комитет Львовского городского совета, приняв соответствующее Решение, позволил ФК Карпаты разработки градостроительной документации – детального плана территории в районе ул. Липовая Аллея (до границы парка Снопкивский, далее – ДПТ).

В начале октября 2018 года, во исполнение вышеуказанного Решения и с целью учета общественных интересов (для организации и проведения общественных слушаний), ФК Карпаты было подано во Львовский городской совет (далее – ЛГС) проект ДПТ, изготовлен лицензированным архитектором, которым предусмотрено масштабную реконструкцию стадиона Украина с созданием современного, многофункционального, комфортного для всех пользователей комплекса и, одновременно коммерчески привлекательного объекта, который должен стать не только украшением города Львова, но и одним из лучших футбольных тренировочных комплексов страны.

Хомченовский: Мы хотели победить, а Карпаты "подсели" во втором тайме

Однако, на сегодняшний день подготовка к проведению общественных слушаний по рассмотрению ДПТ ответственным управлением ЛГС (Секретариат совета) фактически остановлена, сам ДПТ (как и другие детальные планы территорий, кроме ДПТ Клуба) возвращен в управление архитектуры.

В качестве аргументации приводится то, что действующий Порядок проведения общественных слушаний (утвержден Постановлением Кабинета Министров № 555 от 25.05.2011р., Далее – Порядок № 555) не в полной мере соответствует ст. 21 Закона Украины О регулировании градостроительной деятельности в новой редакции в соответствии с Законом Украины "О стратегической экологической оценке" от 20.03.2018 г.. (Введена в действие с 12.10.2018 г.)*2, а Кабинет министров Украины соответствующих изменений в Порядок № 555 – не внес.

Конечно, выполнение предписаний законодательства, связанных со стратегической экологической оценке ДПТ необходимо, однако ФК Карпаты убежден, что действующая сегодня редакция ст. 21 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", которая довольно подробно регулирует соответствующие вопросы и действующий Порядок № 555 (конечно, в той части, прямо не противоречит нормам вышеуказанного закона) позволяют объявлять проведения и проводить общественное обсуждение проекта ДПТ, а Львовском городском совете как органа местного самоуправления в дальнейшем принимать соответствующие решения по нему.

ФК Карпаты намерен и эффективно решать все вопросы, связанные как с прохождением формальных процедур, так и в принципе – по реконструкции Стадиона Украина. Зато Клуб ожидает аналогичную партнерскую позицию и соответствующие намерения от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Убеждение о том, что возможность качественного решения вопросов по таким необходимым для украинского профессионального футбола улучшениям инфраструктуры профессиональных футбольных клубов (с учетом к примеру опыта Швейцарии перед чемпионатом Европы 2008 года, когда лучшие стадионы были созданы совместно с коммерческими центрами и на условиях государственно-частного партнерства), разделяет также и сегодняшнее руководство Объединения профессиональных футбольных клубов Украины Премьер-лига.

Исходя из изложенного, прошу Вас, как Вице-премьер-министра – Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обеспечить издание профильным министерством необходимых разъяснений для Львовского городского совета как органа местного самоуправления*3 (а при необходимости – внесение соответствующих изменений к Порядку № 555), указать на недопустимость промедления с выполнением органом местного самоуправления соответствующих функций в сфере градостроительной деятельности, порядок которых определен Законом и обеспечить таким образом принятия им решений, направленых на согласование градостроительной документации в установленном порядке", – говорится в открытом письме на официальном сайте Карпат.