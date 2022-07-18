"Львы" пригласили на просмотр многих футболистов, и 6 из них уже договариваются о личных контрактах. Прес-служба Карпат предоставила небольшую анкету каждого потенциального новобранца.

Иван и Николай Когуты (полузащитники, 23 года) – воспитанники ДЮСШ города Зборов Тернопольской области. В юношеском чемпионате Львовской области выступали за золочевский Сокол, с 2017 года – игроки ФК Агробизнес.

Олег Лень (защитник, 20 лет) – воспитанник клуба Рава из Рави-Русской. До 2020 года выступал за Карпаты в юношеском чемпионате Украины. С 2021 года футболист Прикарпатья из Ивано-Франковска.

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Юрий Репета (полузащитник, 25 лет) – игрок команды Феникс из первенства Львовской области.

Игорь Дуць (защитник, 28 лет) – воспитанник юношеских академий ФК Львов и донецкого Шахтера. Дуць провел 18 матчей в составе молодежной сборной Украины U-21. С 2021 года выступал за казахский Окжетпес.

Дмитрий Фастов (вратарь, 24 года) – воспитанник киевской ДЮФШ Динамо. В составе юношеских сборных Украины сыграл 21 официальный матч, в 2022 году – игрок ФК ЛНЗ.

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