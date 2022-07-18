Львівські Карпати активно шукають заміну тим гравцям, яких довелося відпустити.

"Леви" запросили на перегляд багатьох футболістів, і 6 з них вже домовляються про особисті контракти. Прес-служба Карпат надала невеличку анкету кожного з потенційних новобранців.

Іван та Микола Когути (півзахисники, 23 роки) – вихованці ДЮСШ міста Зборів Тернопільської області. В юнацькому чемпіонаті Львівської області виступали за золочівський Сокіл, з 2017-го року – гравці ФК Агробізнес.

Олег Лень (захисник, 20 років) – вихованець клубу Рава з Рави-Руської. До 2020-го року виступав за Карпати в юнацькому чемпіонаті України. З 2021-го року футболіст Прикарпаття з Івано-Франківську.

Карпати офіційно відпустили одразу 13 гравців

Юрій Репета (півзахисник, 25 років) – гравець команди Фенікс з першості Львівської області.

Ігор Дуць (захисник, 28 років) – вихованець юнацьких академій ФК Львів та донецького Шахтаря. Дуць провів 18 матчів у складі молодіжної збірної України U-21. З 2021-го року виступав за казахський Окжетпес.

Дмитро Фастов (воротар, 24 роки) – вихованець київської ДЮФШ Динамо. У складі юнацьких збірних України зіграв 21 офіційний матч, у 2022-му році – гравець ФК ЛНЗ.

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