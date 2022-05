Упродовж семи років свого існування львівський Cantona Pub встиг набути популярності серед футбольних ультрас – не тільки українських, але й іноземних. Розташований на одній із центральних вуличок міста, він прочиняє свої двері перед футболістами та тренерами, фронтменами музичних гуртів і реперами, айтішниками та журналістами. Словом – перед усіма, хто цінує запашне крафтове пиво, дружню атмосферу і дух Туманного Альбіону.

Проте цими днями заклад отримав абсолютно нове дихання. Про Cantona Pub у своєму Instagram написав… Ерік Кантона – культовий футболіст-бунтар Манчестер Юнайтед і збірної Франції 90-х. У нього – понад один мільйон підписників. За дві доби цей допис набрав близько 40 тисяч лайків. Про львівський паб дізналися, без перебільшення, в усіх куточках планети. До того ж, Король Ерік пообіцяв здійснити візит до Міста Лева. Справжня бімба!

Тепер Cantona Pub – місце своєрідного паломництва. Друзі приходять, щоб привітати власника закладу – Андрія Марковця, або ж просто Енді. У минулому він належав до найактивніших ультрас львівських Карпат і навіть пробив "золотий сезон", що вдається далеко не кожному фанату. Сідаємо за один зі столиків для запису інтерв’ю. Перед тим, як увімкнути диктофон, робимо по кілька ковтків холодного пива. Звучить тост: "За Короля!"

"See you soon, my friend!"

– Ще у 2016-му ти розповідав історію, як Ерік Кантона підписав для тебе листівку. Отже, про існування львівського пабу він чув давно. Що змусило його активізуватися зараз?

– Він, мабуть, побачив публікацію у французькому виданні l'Equipe. Наш друг Хюго Латісьєр написав про обстановочку в Cantona Pub – як ми надсилаємо допомогу на фронт, як працюють наші волонтери. На початку ми ледь не щовечора вантажили і відправляли звідси бус на схід.

Одного ранку я прокинувся і за звичкою, ще в ліжку, проглянув Telegram-канали, на які підписаний. Десь шостим, сьомим чи десятим повідомленням у стрічці було сповіщення від Жана-Марі Кантона. "Енді, привіт. Я – рідний брат Еріка. Ми дуже розчулені вашою роботою. Якщо хочете – надішліть кілька фото, Ерік зробить допис у своєму Instagram". Сказати, що я був приємно шокований – це нічого не сказати.

– І ти надіслав йому фото?

– Звичайно! Плюс – трішки розписав йому про ситуацію в Україні; про те, що у нас був футбольний паб, але тепер не до футболу; що ми не можемо пити з друзями пивко, бо більшість друзів – на сході. І ось 12 травня Ерік про нас запостив.

– Щодня перевіряв його акаунт?

– Ні, я взагалі не належу до великих любителів соцмереж. Заходжу туди скоріше з необхідності. По Instagram у нас більше виступає Катя – універсальний солдат, моя опора і підтримка. Вона й помітила першою це сповіщення.

– Перші емоції?

– Я не міг припинити усміхатися. Навіть зараз не можу (Усміхається). Це неймовірно надихає. Якщо з нами Король – то хто проти нас? Збіговисько орків, яких ми обов’язково переможемо. Якщо люди такого масштабу звертають увагу на нашу війну, хоча могли б і не цікавитися, бо вона їх не зачіпає, тоді це дорогого вартує.

Жан-Марі (ліворуч) та Ерік (праворуч)

– Залишаєшся на зв’язку з Жаном-Марі? З Еріком ще не переписувався?

– Оговтавшись від шоку, я відповів Еріку на його пост хвилин за 25-30. У нього мільйон фоловерів. Але серед безлічі повідомлень у дірект він знайшов саме моє і відписав: "See you soon, my friend! Take care!"

– "Ми відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі", – запевнив Кантона. Чекаєш у гості?

– Звичайно. Одного дня він таки повинен увійти в ці двері. Живемо в часи, коли для України та українців не існує такого поняття, як "неможливо".

– Думаєш, він справді такий легкий на підйом? Тим паче, в Україні, скоріш за все, ніколи не був.

– Напевно не був, так. Але я думаю, що Ерік – людина слова, як мінімум. Якщо сказав, що запостить – запостив, якщо сказав, що приїде – отже приїде.

– І переплюне навіть Анджеліну Джолі з її візитом до Львова?

– Я думаю, то буде зовсім інший рівень. Чи зацікавилася цією темою міська влада Львова? Станом на сьогодні, як мінімум, дружина Андрія Івановича Садового (Катерина Кіт-Садова, – Футбол 24) перепостила собі це сторіс. Вона у нас бувала неодноразово, їй це місце – не чуже. Сподіваюся, вона вболіває за нас і за те, щоб Ерік таки ступив на львівську землю.

– Мабуть, доречно буде нагадати: чому свій паб ви назвали саме на честь легенди Манчестер Юнайтед?

– По-перше, у нього – неймовірна харизма. По-друге, він робив усе щиро. Щиро грав, щиро святкував, щиро бив фаната Крістал Пелас у груди. Це ті цінності, які ми намагаємося повторювати у своїй роботі. І я переконаний, що ми дійсно працюємо щиро, з душею, з любов’ю. Якби нам це не подобалося, ми б нізащо не протягнули сім років. То тільки початок!

Ми прекрасно розуміємо, що ніколи не будемо найкращим баром у світі, та навіть у місті. Так само, як і Кантона не вигравав "Золотого м‘яча". Але і у нас, і в нього є стиль. І ми завжди залишаємось собою. Наш паб – це, грубо кажучи, тільки підлога і стіни. Все, чого ми досягли, – завдяки нашому ком’юніті, тим людям, які роблять цей паб пабом, які сюди ходять, волонтерять, допомагають, створюють атмосферу. Без них нічого цього не було б. Вони – наш головний актив.

– Вже легендарним став Кубок Гаскойна – він вручається тим неборакам, які "відключилися" прямо у пабі. Особливі випадки запам’яталися?

– Ідея такого Кубка виникла у мене практично відразу після відкриття Cantona. Хоча спершу не було концепції – коли і як. Потім з’явилася Катерина, а її батько надіслав мені біографічну книгу Гаскойна. Тож ми вирішили фотографувати з книжкою тих людей, які вже напилися до такого стану, що не говорять і просто сплять. Це називається "взяти Гаскойна". Кожен номінант потім отримував з нагоди Дня народження футболку "Я брав Гаскойна в Кантоні". Є у нас два абсолютні чемпіони (Футбол 24 не розкриває їхніх прізвищ з етичних міркувань). Варто віддати належне – за період повномасштабної війни у нас не було жодного Гаскойна. Пиво можна пити, але напиватися – ні.

– Ніхто не ображався за те, що ви викладаєте фото в Instagram?

– Був один такий випадок із нашим англійським другом Пітером. Щоправда, він дуже епічно спіймав Гаскойна – на підлозі туалету (Усміхається). Після цього випадку Пітер до нашого бару не ходить. Запевняє, що не ображається, проте "так було негарно". Вибач, але правила – одні для всіх.

"Відкладу для Еріка пляшку червоного сухого"

– Мені здається, чи твій особистий стиль значною мірою наближений до Короля Еріка?

– Ну, наразі у мене більше волосся (Усміхається). А далі – подивимося, час покаже. Треба нам із Еріком зробити спільне фото, щоб це перевірити.

– Уявімо ситуацію: Кантона таки дістався до Львова. Яка культурна програма чекатиме суперзірку? Куди його поведеш, що покажеш, що розповіси?

– Про таке я ще не думав. Єдине, про що потрібно буде подбати – пляшка хорошого червоного сухого. Колись сюди полюбляв заходити Місько Барбара – він шанував червоне сухе і я завжди мав для нього запас. Тепер же для Еріка доведеться відкласти.

– Ти згадав про легендарного фронтмена Мертвого півня. Кого ще можеш назвати VIP-клієнтами свого пабу?

– Антон Слєпаков, лідер гурту Вагоновожаті. Паліндром (сценічне ім’я репера Степана Бурбана, – Футбол 24) буває тут по кілька разів на тиждень. Багато артистів філармонії, балету, айтішники тощо.

Згодом Енді подумав і надіслав довгий список під назвою "Хто був у Кантоні". Подаю у повному обсязі і без правок.

– Вагони

– Курс валют

– Крихітка

– Місько Барбара

– Чувак з Оратанії

– Катерина Кіт-Садова

– Саша Буль

– Пташник

– Хаммермани

– Ван Віссем

– Йовічевіч

– Кополовець

– Федецький

– Маркевич

– Стронціцький

– 1914

– Лузер

– Карраскаль

– Швед

– Вів’єн Морт

– Брудні

– Верховна зрада

– Moonzoo

– Бітлджус

– Майкл Щур

– Мокрик

– Гаврищаки

– Женя Галич

– Чємєров (Димна Суміш)

"Беру 0,5 світлого, а тим часом засипаю 2 кілограми гречки"

– Як змінилося життя Cantona Pub після 24 лютого?

– Якщо ти прокидаєшся зранку, а у твоїй країні війна, то змінюється абсолютно все твоє життя. Єдине бажання нашої команди – що б не сталося, ми хотіли бути тут. Якби по Дудаєва їхали БТРи, я б закидував їх "коктейлями" прямо з цих дверей.

25 лютого ми переїхали сюди. Забрали свого кота і жили у пабі упродовж перших двох тижнів. Нам так порадив знайомий військовослужбовець. "До нас їде дуже багато людей. Можливе мародерство. Потрібно, щоб хтось постійно чергував у Cantona".

Тож ми дослухалися до нього, перебували тут і працювали по 18 годин на добу, коли не було комендантської години. Перші гості заходили на каву о 8-10 ранку, останні розходилися (а іноді й ночували з нами) о 2-3 ночі. Була величезна кількість наших друзів зі сходу, які покидали свої домівки під обстрілами. Мешкали у муніципальному центрі, а ми їх безкоштовно годували (хто хотів – тому наливали ще й пивко).

Бували дні, коли наш кухар Руслан волонтерив у іншому місці. Я прокидався о десятій ранку і йшов готувати картопляне пюре, якусь курку підсмажив, туди-сюди. Минає 40 хвилин – усе роздали. Беру 0,5 світлого, а тим часом засипаю 2 кілограми гречки – нагодували ще 40 людей.

Десь на третій тиждень війни змінилися запити наших відвідувачів. Вже не просто пообідати і зігрітися потребували, але й почали запитувати, який у нас є односолодовий віскі. З того моменту ми зрозуміли, що БТРи не поїдуть по Дудаєва і пора повертатися до звичної роботи. Спершу було скорочене меню. Тепер на 70 відсотків працюємо, як паб, ще на 30 – як волонтерський центр.

– Колись завсідниками твого пабу було чимало відомих людей футболу, зокрема – легіонери Карпат. Хто з них написав у перші дні війни, запропонував свою допомогу?

– Я переписувався лише з Ігорем Худоб’яком. Не так давно ми побували на Кіпрі, ходили на матч його клубу, поспілкувалися. Допомоги, чесно кажучи, мені особисто ніхто не пропонував.

– Є серед колишніх карпатівців дві персони, які мене розчарували. Перший – Неманья Тубіч. Читав про його висер "Путін – бог"?

– Що тут можна коментувати? Те, що він грав у нашому клубі, ще не робить його патріотом України. Серби – вони такі.

– Але ж він, як ніхто, мав би знати, що таке війна і бомбардування.

– Вони – проти НАТО. Росія каже, що воює з Північноатлантичним альянсом. Сербам це близьке. Два чоботи – пара.

– Що скажеш про Карраскаля, який зараз сидить у московських кабаках і насолоджується життям? А колись, пам’ятаю, він протирав штани за барною стійкою Cantona Рub.

– Ось за нього – більш образливо. Але варто визнати очевидне: їм далеко до того, що відбувається в Україні. Колумбієць – з бідної сім’ї. Побачив гроші, хоче розважатись, хоче прожити своє життя на максимумі. Шкода, бо у Львові він провів кілька років, мабуть, не найгірших. Бог йому суддя.

"Коли Україна переможе, пиво тектиме рікою"

– Багато друзів Cantona Рub, багато ультрас львівських Карпат зараз на фронті. Днями при обороні Маріуполя загинув Богдан Кріль, відомий як "Пірат". Ви товаришували?

– Ми були знайомі, неодноразово бачилися на секторі, завжди віталися. Але близькими друзями ми не були. Хлопці, які зараз на Азовсталі, писали моєму другу і запитували: "Коли ми вийдемо, чи буде для нас столик у Cantona?" Багато наших друзів, ціла компанія, воюють на харківському напрямку. Ми зробили для них спеціальні шеврони. Вони дуже зраділи. Наближають нашу перемогу.

– Розкажи про вашу волонтерську діяльність.

– Здебільшого збираємо гроші на потреби наших воїнів – постійно і невпинно. У нас волонтерять дівчата, які можуть дістати практично будь-що. Cantona Рub – це місце зустрічі, місце складування. Ми в центрі міста, що полегшує комунікацію. Годуємо волонтерів, частуємо пивком, робимо все, що в наших силах.

Зараз українці – це супергерої. Кожен пивовар, який варить пиво, частину прибутку віддає на тепловізор. Айтішники, бізнесмени збирають гроші на літак. Приватні особи збираються купити винищувач для Збройних сил! Те, що на фронт вже поїхав цілий автопарк машин – це саме собою. Усім цим ми маємо завдячувати тим героям, які своїми тілами і життями боронять нашу землю.

Cantona Pub на Точці-У...

...і знешкодженій ворожій техніці

– Близьких ти ще не втрачав на цій війні? Бог милував?

– Вже втратив… Юра Олійник, оператор 24 каналу. Ми повісили тут на стінах його портрет зі словами, що тепер Юра жодної пиятики у Cantona не пропустить. Так само добре я знав Юру Руфа. Список ще, ймовірно, буде поповнюватись, на жаль…

– Яким буде день у Cantona Рub, коли Україна переможе?

– Думаю, що тут буде цілий фестиваль. Коли повернуться усі друзі, пиво тектиме рікою. Можливо навіть домовимося про перекриття вулиці хоча б на день. В ідеалі – запросити на це дійство Вагоновожатих, щоб дали тут концерт. Будемо пити тиждень, як мінімум (Усміхається).

Якщо говорити особисто про себе, то після війни хотів би вдруге в житті пробити з Карпатами "золотий сезон". Але для цього потрібна важлива умова: три наші клуби в Донецьку, українські Маріуполь, Луганськ, Сімферополь і єврокубки.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВОЛОНТЕРАМ CANTONA PUB

Номер карти для переказів по Україні

5168745322065381 (ПриватБанк)

Please donate for Cantona pub volunteers

ANNA LEVCHUK

UA513052990000026205738702315

SWIFT / BIC CODE: PBANUA2X

Bank name: PRIVATBANK

Bank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

PayPal: Ivankosyuky@gmail.com

