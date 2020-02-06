Карпаты – Тузла Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Карпаты уступили Тузла Сити в товарищеской встрече. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Карпаты – Тузла Сити – 0:1

Гол: Арежина, 27

Карпаты уступили команде экс-игрока Реала – за львовян сыграл еще один потенциальный новичок

В первой половине игры Карпаты больше владели инициативой, но после неудачных действий у своих ворот львовяне пропустили.

После перерыва боснийцы выглядели лучше и спокойно довели встречу до финального свистка. Стоит отдать должное, что сильный ветер вносил свои коррективы в игру обоих соперников.

Это первое поражение "львов" во время турецких сборов.

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