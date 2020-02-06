Карпаты – Тузла Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

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Шахтер – Сеннерюск: пробуждение Тайсона, активный Марлос, примитивный Болбат и оборона, которую страшно показать Бенфике
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Динамо – Олимпия: неожиданные лидеры, фееричный фланг, гол дебютанта и неоднозначное избиениеУкраина — 5 фев 2214
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Карпаты уступили команде экс-игрока Реала – за львовян сыграл еще один потенциальный новичокУкраина — 5 фев 312
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Михайличенко заинтересовал Вердер – СМИУкраина — 5 фев 871
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Шахтер – Македония ГП: первая уверенная победа в 2020 году, возвращение Бутко, новая связка "горняков" и ложка дегтяУкраина — 5 фев 1244