toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Карпати – Тузла Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

06:30 343 Читать на русском
Карпати – Тузла Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Артем Козак / Фото ФК Карпати

Карпати поступились Тузла Сіті у товариській зустрічі. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Карпати – Тузла Сіті – 0:1

Гол: Арежіна, 27

Карпати поступилися команді екс-гравця Реала – за львів'ян зіграв ще один потенційний новачок

У першій половині гри Карпати більше володіли ініціативою, але після невдалих дій біля власних воріт львів'яни пропустили.

Після перерви боснійці виглядали краще і спокійно довели зустріч до фінального свистка. Варто віддати належне, що сильний вітер вносив свої корективи у гру обох суперників.

Це перша поразка "левів" під час турецьких зборів.

Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Динамо наступить на ті самі граблі, а потім знову буде винний тренер, – Сабо розкритикував трансферну політику киян
08:26
295
Теги
Товариські матчі Товариські матчі Карпати Карпати Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
30
хв
Динамо
16:00
Стрьомсгодсет
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук