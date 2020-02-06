Карпати – Тузла Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Німеччина — 5 лют 1555
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Баварія в надрезультативному матчі перестріляла Хоффенхайм і вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини
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Шахтар – Сеннерюск: пробудження Тайсона, активність Марлоса, примітивний Болбат і оборона, яку страшно показати БенфіціУкраїна — 5 лют 3504
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Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем, – ЗМІУкраїна — 5 лют 2392
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Динамо – Олімпія: несподівані лідери, феєричний фланг, гол дебютанта і неоднозначне побиттяУкраїна — 5 лют 12186
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Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфліктуІспанія — 5 лют 6774