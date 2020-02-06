Карпати – Тузла Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Карпати поступились Тузла Сіті у товариській зустрічі. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Карпати – Тузла Сіті – 0:1

Гол: Арежіна, 27

Карпати поступилися команді екс-гравця Реала – за львів'ян зіграв ще один потенційний новачок

У першій половині гри Карпати більше володіли ініціативою, але після невдалих дій біля власних воріт львів'яни пропустили.

Після перерви боснійці виглядали краще і спокійно довели зустріч до фінального свистка. Варто віддати належне, що сильний вітер вносив свої корективи у гру обох суперників.

Це перша поразка "левів" під час турецьких зборів.

Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?