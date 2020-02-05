Карпаты уступили команде экс-игрока Реала – за львовян сыграл еще один потенциальный новичок

Карпаты в товарищеском матче на турецких сборах минимально проиграли боснийской Тузла Сити (0:1).

Товарищеский матч

Карпаты – Тузла Сити – 0:1

Гол: Арежина, 27

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халль (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слыва, 62), Якимец, Кльоц (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46).

Подопечные Романа Санжара потерпели первое поражение на турецких сборах. Обидчиком Карпат стала Тузла Сити из Боснии и Герцеговины. Команду возглавляет Элвир Балич – бывший игрок Фенербахче, Галатасарая и Реала, победитель Лиги чемпионов 1999/00 (попал в заявку на финальный матч против Валенсии).

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В старте "зелено-белых" вышли потенциальные новички Кадимян, Танчик и Пасич, а еще один игрок, находящийся на просмотре, появился на замену после перерыва.

В середине первого тайма боснийцы запрессинговали "львов" при выходе из обороны. Недопониманием Кудрика и защитников воспользовался Арежина, который на замахе обыграл голкипера и ударом в девятку открыл счет. Команды играли в условиях мощного ветра, который существенно мешал футболистам как Карпат, так и Тузлы. В итоге этот гол так и остался единственным в матче.

Напомним, ранее "львы" разошлись миром со Слованом из Братиславы и разгромили словацкий Серед.

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