Львовские Карпаты в 5-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги будут принимать Ингулец. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Ингулец стартует в 13:00. Встреча состоится на легендарном стадионе "Украина" во Львове.

Главный конкурент Карпат поздравил Маркевича и Ко с выходом в УПЛ

Где смотреть Карпаты – Ингулец? Поединок будут транслировать YouTube-каналы ПФЛ и Карпат. На странице "львов" также предусмотрена предматчевая студия. Кроме этого, смотреть матч онлайн в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, после 4-х туров второго этапа Карпаты набрали 57 очков и являются безоговорочным лидером Чемпионской группы. Ингулец идет вторым и отстает от "львов" на 8 пунктов. На третьей строчке с 45 баллами расположился Левый берег. Согласно Регламенту прямые путевки в УПЛ получат две первые команды чемпионата.

Ингулец оторвался в битве за УПЛ, Буковина осталась лидером группы на выбывание: Первая лига