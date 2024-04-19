Матч Карпати – Інгулець стартує о 13:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові.

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Де дивитися Карпати – Інгулець? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, після 4-х турів другого етапу Карпати набрали 57 очок і є беззаперечним лідером Чемпіонської групи. Інгулець йде другим і відстає від "левів" на 8 пунктів. На третій сходинці з 45 балами розташувався Лівий берег. Згідно з Регламентом прямі путівки в УПЛ отримають дві перші команди чемпіонату.

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