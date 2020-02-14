Карпаты – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча "львов" против Милевского и Хачериди

Карпаты начали товарищеский матч против Динамо Брест. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Динамо Брест стартовал в 16:00 по Киеву. В стартовом составе белорусов вышли трое украинцев – Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. Последний играет с капитанской повязкой.

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Этот спарринг станет последним для львовян на турецких сборах.

Карпати: Каниболоцкий, Дубинчак, Халль, Гиоргадзе, Мартіинс, Кльоц, Назарина, Притула, Лях, Танчик, Матар.

Динамо: Павлюченко, Веретило, Хачериди, Кики, Печенин, Кисляк, Нойок, Гордейчук, Милевский, Бакай, Лаптев.

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