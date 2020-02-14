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Карпати – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу "левів" проти Мілевського і Хачеріді

14 лютого 16:14 2718 Читать на русском
Карпати – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу "левів" проти Мілевського і Хачеріді
Карпати – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 14 лютого 2020

Карпати розпочали товариський матч проти Динамо Брест. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Матч Карпати – Динамо Брест стартував о 16:00 за Києвом. У стартовому складі білорусів вийшли троє українців – Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський. Останній грає з капітанською пов'язкою.

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Цей спаринг стане останнім для львів'ян на турецьких зборах.

Карпати: Каніболоцький, Дубінчак, Халль, Гіоргадзе, Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула, Лях, Танчик, Матар.

Динамо: Павлюченко, Веретіло, Хачеріді, Кікі, Пєчєнін, Кісляк, Нойок, Гордєйчук, Мілевський, Бакай, Лаптєв.

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