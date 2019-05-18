Карпаты – Десна и ещё два матча УПЛ. Анонс

Карпаты в рамках 29-го тура УПЛ принимают Десну, Ворскла встретится с Арсеналом-Киев, а Олимпик сыграет против Черноморца. Анонс и прогноз на матчи читайте на Футбол 24.

Карпаты – Десна

18 мая, 17:00, Львов, стадион Украина

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция на канале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Карпаты в прошлом туре вполне могли упасть на предпоследнюю позицию, однако ничья аутсайдеров в очной встрече и поражение Олимпика сыграли на пользу львовянам, которые остались на десятой позиции и не отстали от девятой. Тем не менее, прямой вылет находится всего в четрыёх очках от "зелено-белых", а донеччане впереди два – и так фартить, как неделю назад, возможно уже и не будет. Именно поэтому "зелёно-белым" нужно набирать очки любой ценой – тем более когда в соперниках немотивированная Десна, которая лидирует в нижней шестёрке и не знает, за что ещё бороться.

"Изюминки":

– Капитан Десны Денис Фаворов с начала чемпионата выступает без замен.

– Карпаты могут пропустить 950-й гол в чемпионатах Украины (ещё 1 мяч)

– Десна в УПЛ на полях соперников набрала 22 очка, а дома – 16.

В игровом плане львовяне выглядят натужно. Последняя их победа зафиксирована пять туров назад над Ворсклой – после того было три поражения, две ничьи и вылет от Ингульца в Кубке. В минувшее воскресенье "львы" снова встретились с полтавчанами и вчистую проиграли им первый тайм, однако затем сумели собраться и выдать неплохой футбол, в конце концов вырвав ничью. Словом, Карпаты очень нестабильны – а теперь у них ещё и Шведа нет. Что касается Десны, то тут всё банально: черниговцы три тура подряд выдавали странные результаты, пропуская кучу голов на последних минутах, но потом развеяли все сомнения относительно своей формы, переиграв Олимпик. Десна до сих пор остаётся самой сильной в секстете, однако ей не хватает мотивации.

Фабри: Карпатам необходимо научиться справляться без Шведа

Кадровая ситуация

Травмированные: де Камарго (Карпаты)

Дисквалифицированы: Мегремич (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Десна

Карпаты: Кучинский – Федецкий, Нестеров, Гуйе – Мякушко, Онгла, Клёц, Гуцуляк – Ди Франко – Дебелко, Понде

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Богданов – Старенький, Хлёбас, Картушов – Безбородко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Карпаты очень нестабильны, но на родном поле проиграть Десне они себе позволить не могут. "Северянам" же много от данной встречи не нужно, поэтому вполне вероятным завершением поединка является результативная ничья.

Ворскла – Арсенал-Киев

18 мая, 14:00, Полтава, стадион имени А. Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ворскла ужасно начала 2019-й год, но после назначения главным тренером Виталия Косовского начала выплывать из кризиса. Сейчас полтавский коллектив остаётся всего в трех очках от седьмого места, хотя различные клубные проблемы не позволяют говорить о полном налаживании дел. Арсенал-Киев же сейчас является одним из самых интересных в УПЛ вообще: он уже выбрался из зоны прямого вылета и имеет преимущество над Черноморцем в три очка. Впрочем, этого мало – при равенстве баллов одесситы будут впереди, поэтому "канонирам" нужны победы.

"Изюминки":

– Текущая безвыиграшная серия полтавчан во встречах с "канонирами" длится 5 игр (2 ничьи и 3 поражения)

– Ворскла на своём поле не знает радости побед в Премьер-лиге 6 матчей подряд (3 ничьи и 3 поражения).

Правда, это будет сделать трудно. Ворскла в последнее время демонстрирует неплохой футбол, в четырёх крайних турах набрав шесть зачётных баллов – причем с Десной был камбэк с 0:3, а Черноморец на выезде удалось прибить в компенсированное время. Неделю назад с Карпатами, однако, полтавчане были не столь уверенными, но своё очко они набрали. Арсенал-Киев же оступается очень редко, но метко: в прошлом туре киевляне расписали феерическую ничью против Черноморца (3:3), дважды проигрывая по ходу встречи и выигрывая до последних минут. Не каждая команда в УПЛ способна столько забивать, но состав "канониров" это позволяет. Сегодня будет очень интересно.

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Кадровая ситуация

Травмированные: нет

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Арсенал-Киев

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Артур – Шарпар, Габелок – Шехич, Васин, Ребенок – Карека

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Осман – Домбровский, Ориховский – Калитвинцев, Липартия, Авагимян – Ковпак

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Можно ожидать очень динамичного матча. Арсенал-Киев выглядит несколько стабильнее Ворсклы, однако у полтавчан достаточный запас прочности для того, чтобы цепляться за очки в родных стенах. Вероятно, матч завершится результативной ничьей.

Олимпик – Черноморец

18 мая, 19:30, Киев, стадион имени В. В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Для обеих команд данная встреча имеет очень важное значение. Про Черноморец и говорить нечего – одесситы замыкают турнирную таблицу и обязаны побеждать в каждом туре. Сейчас их с Арсеналом-Киев разделяют три очка, однако в случае равенства "моряки" покинут дно. Олимпик же в случае поражения рискует вновь упасть в зону плей-офф за выживание, хотя за весну донецкий коллектив успел отвыкнуть от данного типа борьбы. Тем не менее, у Карпат всего на два пункта меньше, поэтому сегодня подопечным Игоря Климовского также желательно побеждать

"Изюминки":

– Победный домашний сериал Олимпика над Черноморцем длится 5 матчей, причём с одинаковым счетом 1:0.

– "Олимпийцы" забивают голы "морякам" 8 матчей подряд – и каждый раз по 1 мячу.

В игровом плане соперники очень интересны. Черноморец неплохо усилился за зиму, классно начал, потом стал проваливаться, однако в последних турах удивляет своим характером: Десне на выезде забили три победных гола на последних минутах, а с Арсеналом-Киев расписали эффектные 3:3. И перед этими матчами подопечные Червенкова довольно уверенно брали очки с Карпатами и Олимпиком, однако не покидает впечатление, что команда играет на пределе сил. Донеччане также умеют в геройства – в частности, при счете 1:2 в пользу Карпат они умудрились забить ещё два гола за одну минуту, что и принесло победу. В последних турах "олимпийцы" начали слегка провисать, однако в целом они выглядят очень неплохо.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Балашов, Эногела – Гошкодеря

Дисквалифицированы: Аржанов (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Черноморец

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Кольцов, Гай – Г. Пасич, Политыло, Тейшейра – Дегтярёв

Черноморец: Кожухарь – Остапенко, Грачёв, Рыжук, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорний, Мусолитин, Танчик – Вильхьяльмссон

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Матч очень равных соперников, в котором всё может решить банальный случай. Трудно давать какие-то прогнозы, учитывая непредсказуемость Черноморца, однако Олимпик кажется коллективом, которому по силам остановить машину Червенкова. Результативная ничья в этой встрече вполне вероятна.

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