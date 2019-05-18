Карпати – Десна та ще два матчі УПЛ. Анонс

Карпати в рамках 29-го туру УПЛ приймають Десну, Ворскла зустрінеться з Арсеналом-Київ, а Олімпік зіграє проти Чорноморця. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Карпати – Десна

18 травня, 17:00, Львів, стадіон Україна

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на каналі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Карпати у минулому турі цілком могли впасти на передостанню позицію, однак нічия аутсайдерів в очній зустрічі та поразка Олімпіка зіграли на користь львів'янам, які залишились на десятій позиції й не відстали від дев'ятої. Тим не менш, прямий виліт – всього у чотирьох залікових балах від "зелено-білих", а донеччани попереду на два – і так фартити, як тиждень тому, можливо вже й не буде. Саме тому "зелено-білим" потрібно набирати очки за будь-яку ціну – тим паче коли в суперниках невмотивована Десна, яка лідирує у нижній шістці й не знає, за що ще боротися.

"Родзинки":

– Капітан Десни Денис Фаворов з початку чемпіонату виступає без замін

– Карпати можуть пропустити 950-й гол в чемпіонатах України (ще 1 м'яч)

– Десна в УПЛ на полях суперників набрала 22 очки, а вдома – 16.

В ігровому плані львів'яни виглядають натужно. Остання їхня перемога зафіксована п'ять турів тому над Ворсклою – після того було три поразки, дві нічиї та виліт від Інгульця в Кубку. Минулої неділі "леви" знову зустрілися з полтавцями й вчисту програли їм перший тайм, однак потім зуміли зібратися й видати непоганий футбол, зрештою вирвавши нічию. Словом, Карпати дуже нестабільні – а тепер в них ще й Шведа немає. Щодо Десни, то тут все банально: чернігівці три тури поспіль видавали дивні результати, пропускаючи купу голів на останніх хвилинах, але потім розвіяли усі сумніви щодо своєї форми, перегравши Олімпік. Десна досі залишається найсильнішою у секстеті, однак їй бракує мотивації.

Фабрі: Карпатам необхідно навчитися справлятися без Шведа

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Камарго (Карпати)

Дискваліфіковані: Мегреміч (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Десна

Карпати: Кучинський – Федецький, Нестеров, Гуйє – Мякушко, Онгла, Кльоц, Гуцуляк – Ді Франко – Дебелко, Понде

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огиря, Богданов – Старенький, Хльобас, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Карпати дуже нестабільні, але на рідному полі програти Десні вони собі дозволити не можуть. "Сіверянам" же багато від даної зустрічі не потрібно, тому цілком вірогідним завершенням поєдинку є результативна нічия.

Ворскла – Арсенал-Київ

18 травня, 14:00, Полтава, стадіон імені О. Бутовського

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ворскла жахливо почала 2019-й рік, але після призначення головним тренером Віталія Косовського почала випливати з кризи. Наразі полтавський колектив перебуває всього у трьох очках від сьомого місця, хоча різні клубні проблеми не дозволяють говорити про повне налагодження справ. Арсенал-Київ же нині є одним з найцікавіших в УПЛ взагалі: він вже вибрався із зони прямого вильоту й має перевагу над Чорноморцем у три очки. Втім, цього мало – за рівності залікових балів одесити будуть попереду, тому "канонірам" потрібні перемоги.

"Родзинки":

– Поточна безвиграшна серія полтавців в матчах з "канонірами" триває 5 поєдинків (2 нічиї та 3 поразки)

– Ворскла на своєму полі не знає радості перемог в УПЛ 6 матчів поспіль (3 нічиї та 3 поразки).

Щоправда, це буде зробити важко. Ворскла останнім часом демонструє непоганий футбол, в чотирьох крайніх турах набравши шість залікових балів – причому з Десною був камбек з 0:3, а Чорноморець на виїзді вдалося прибити в компенсований час. Тиждень тому з Карпатами полтавці були не настільки впевненими, однак своє очко вони набрали. Арсенал-Київ же оступається дуже рідко, але мітко: у минулому турі кияни розписали феєричну нічию проти Чорноморця (3:3), двічі програючи по ходу зустрічі й виграючи до останніх хвилин. Не кожна команда в УПЛ здатна стільки забивати, але склад "канонірів" це дозволяє. Сьогодні буде дуже цікаво.

Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Арсенал-Київ

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Артур – Шарпар, Габелок – Шехіч, Васін, Ребенок – Карека

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Осман – Домбровський, Оріховський – Калітвінцев, Ліпартія, Авагімян – Ковпак

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Можна очікувати дуже динамічного матчу. Арсенал-Київ виглядає дещо стабільнішим за Ворсклу, однак у полтавців достатній запас міцності для того, щоб чіплятися за очки у рідних стінах. Ймовірно, матч завершиться результативною нічиєю.

Олімпік – Чорноморець

18 травня, 19:30, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Для обох команд дана зустріч має дуже важливе значення. Про Чорноморець і говорити нічого – одесити замикають турнірну таблицю й забов'язані перемагати у кожному турі. Наразі їх з Арсеналом-Київ розділяють три очки, однак в разі рівності "моряки" покинуть дно. Олімпік же в разі поразки ризикує знову впасти у зону плей-офф за виживання, хоча за весну донецький колектив встиг відвикнути від даного типу боротьби. Тим не менш, у Карпат всього на два пункти менше, тому сьогодні підопічним Ігоря Климовського також бажано перемагати.

"Родзинки":

– Переможна домашня серія Олімпіка з Чорноморцем триває 5 матчів, причому з однаковим рахунком 1:0.

– "Олиімпійці" забивають голи "морякам" 8 матчів поспіль – щоразу по 1 м'ячу.

В ігровому плані суперники дуже цікаві. Чорноморець непогано підсилився за зиму, класно почав, потім став провалюватись, однак в останніх турах дивує своїм характером: Десні на виїзді забили три переможних голи на останніх хвилинах, а з Арсеналом-Київ розписали ефектні 3:3. Та й перед цими матчами підопічні Червенкова доволі впевнено брали очки з Карпатами та Олімпіком, однак не покидає враження, що команда грає на межі сил. Донеччани також вміють у геройства – зокрема, за рахунку 1:2 на користь Карпат вони примудрилися забити ще два голи за одну хвилину, що й принесло перемогу. В останніх турах "олімпійці" почали дещо провисати, однак загалом вони виглядають дуже непогано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Балашов, Еногела – Гошкодеря

Дискваліфіковані: Аржанов (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Чорноморець

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цимбплюк, Вантух – Кольцов, Гай – Г. Пасіч, Політило, Тейшейра – Дегтярьов

Чорноморець: Кожухар – Остапенко, Грачов, Рижук, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Мусолітін, Танчик – Вільх'яльмссон

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Матч дуже рівних суперників, у якому все може вирішити банальний випадок. Важко давати якісь прогнози, враховуючи непередбачуваність Чорноморця, однак Олімпік здається колективом, якому під силу зупинити машину Червенкова. Результативна нічия у цій зустрічі цілком вірогідна.

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