Арсенал-Киев – Черноморец: в раздевалку зашел человек и дал "аппетитного леща" арбитру матча, – журналист

Известный журналист Константин Андриюк рассказал о скандальном эпизоде, который произошел после матча 28-го тура УПЛ Арсенал-Киев – Черноморец.

"После игры в раздевалку к судьям зашел человек и дал аппетитного леща арбитру матча Виктору Копиевскому. Кто этот человек, пока неизвестно. Одни мои источники говорят, что это – болельщик, другие – он из структуры клуба Арсенал.

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Леща арбитр получил, очевидно, за назначенный пенальти в ворота Арсенала, на последних минутах игры. Я анонимно спросил у знакомых специалистов арбитража и мне высказали мнение, что пенальти довольно противоречив.

О применении физической силы арбитр Копиевский отметил в своем рапорте. Очевидно, в комитете арбитров знают, кто этот человек и как он попал в раздевалку арбитров. Но молчат. Так удобнее.

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В любом случае считаю, шо бить арбитров – это неправильно. А правильно самым арбитрам и комитету арбитров публично объяснять почему рефери на поле принял то или иное сомнительное решение. И тогда таких "лещей" в раздевалках точно меньше", – написал Андриюк на своей странице в Фейсбуке.