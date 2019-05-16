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Нападающий Черноморца Вильхьяльмссон: Жизнь в Украине и Исландии сильно отличается

16 мая 19:34 415 Читати українською
Нападающий Черноморца Вильхьяльмссон: Жизнь в Украине и Исландии сильно отличается
Арни Вильхьяльмссон / ФК Черноморец

Исландский форвард Черноморца Арни Вильхьяльмссон рассказал об адаптации в Украине.

"Трудно ли исландцу в Украине? Скажу так, что все зависит, как ты смотришь на жизнь. Честно говоря, да – есть много отличий от жизни в Исландии и Украины. Тяжелая язык – и ее надо учить побыстрее, потому что по-английски немного говорят. Кухня отличается. Жизненный стиль тоже. Но я не хотел бы на этом сосредотачиваться.

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Я – легионер, приехал играть сюда в футбол. Поэтому имею адаптироваться к этим местам так быстро, как это возможно. Мне повезло, что рядом моя жена Астрос Траустадоттир и мы вместе помогаем друг другу чувствовать себя как дома, даже если приехали сюда ненадолго", – поделился Вильхьяльмссон в интервью Sportarena.

В текущем сезоне исландец провел в составе Черноморца 5 матчей, отметившись 3 забитыми голами.

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