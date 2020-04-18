Карпаты 3 месяца не платят игрокам зарплату, – журналист

Карпаты снова без денег? / ФК Карпаты

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук озвучил финансовую ситуацию в клубах Премьер-лиги.

Заметим, недавно Ящук объявил о намерении баллотироваться на пост главы Украинской Премьер-лиги после окончания срока полномочий Томаса Гримма.

"В Колосе из-за карантина на 20% сократили зарплаты. Это точно, позавчера им уже дали. В Карпатах ничего не платят уже в течение трех месяцев.

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Во многих клубах не получали зарплату последние полтора месяца", – рассказал Ящук в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, в последнее время регулярно появляется информация о финансовых проблемах Карпат. Львовяне ушли на вынужденную паузу на последнем месте чемпионата, а их отставание от спасительной зоны составляет 5 очков.

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