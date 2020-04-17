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Динамо планирует сократить зарплаты на период карантина – игроки могут потерять серьезные деньги

22:16 67 Читати українською
Динамо планирует сократить зарплаты на период карантина – игроки могут потерять серьезные деньги
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Руководство киевского клуба обсудило с игроками вопрос относительно временного уменьшения заработной платы.

Вице-чемпион Украины может сократить футболистам зарплату в связи с паузой, вызванной пандемией коронавируса. Сейчас обсуждается сокращение выплаты за март на небольшой процент, а за апрель – до половины, сообщает Tribuna.

Первый клуб УПЛ пошел на серьезное сокращение зарплат

К слову, ранее Игорь Суркис уверял, что будет выполнять условия контрактов. Напомним, Динамо ушло на вынужденную паузу на 3-м месте УПЛ, уступая Заре по дополнительным показателям. Судьба сезона 2019/20 пока остается неизвестной – не исключено, что из-за распространения опасной болезни чемпионат могут завершить досрочно.

Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба

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