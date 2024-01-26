Минмолодежьспорта окончательно отказало Карпатам в выезде на международный турнир в Испанию, сообщает Sport.ua.

Карпаты официально подписали первого зимнего новичка

Мотивацией стало то, что право выезжать за границу имеют только клубы УПЛ, тогда как Карпаты выступают в Первой лиге. Отмечается, что "зелено-белые" планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте же Карпаты, скорее всего, будут тренироваться на своей базе в Бартатове.

Кроме этого сообщается и об отсутствии в расположении клуба Мирона Маркевича и Владимира Езерского – они выехали на турнир в Норвегию в составе сборной Украины среди ветеранов.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію