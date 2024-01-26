Карпатам окончательно отказали в выезде за границу – СМИ сообщил об отсутствии Маркевича и еще одного тренера
Карпаты не смогут провести зимние сборы за границей.
Минмолодежьспорта окончательно отказало Карпатам в выезде на международный турнир в Испанию, сообщает Sport.ua.
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Мотивацией стало то, что право выезжать за границу имеют только клубы УПЛ, тогда как Карпаты выступают в Первой лиге. Отмечается, что "зелено-белые" планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте же Карпаты, скорее всего, будут тренироваться на своей базе в Бартатове.
Кроме этого сообщается и об отсутствии в расположении клуба Мирона Маркевича и Владимира Езерского – они выехали на турнир в Норвегию в составе сборной Украины среди ветеранов.
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