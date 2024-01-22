Пресс-служба Металлурга объявила о трансфере 20-летнего игрока. Запорожский клуб и Карпаты согласовали аренду Дмитрия Иродовского сроком на один год.

Карпаты смогут выехать на сборы в Испанию – львовяне повторили прошлогодний трюк Полесья

У львовян будет возможность выкупить полузащитника. Впрочем, сумма сделки не разглашается. В текущем сезоне Дмитрий Иродовский сыграл 15 матчей в Первой лиге, а также 3 матча во Второй лиге, в которых отметился двумя голами.

Напомним, в весенней части чемпионата Карпаты сыграют в чемпионской группе и поборются за выход в УПЛ. Первый матч "львы" проведут 23 марта 2024 года против Полтавы.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году – Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил из центра поля