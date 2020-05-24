toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кариус может вернуться в Бундеслигу – скандальный клуб заинтересован в обездоленном голкипере

14:09 43 Читати українською
Кариус может вернуться в Бундеслигу – скандальный клуб заинтересован в обездоленном голкипере
Лорис Кариус / Getty Images

Немецкий голкипер Лорис Кариус имеет вариант с продолжением карьеры на родине. На него положила глаз Герта.

Кариус разорвал контракт с Бешикташем из-за долгов турецкого клуба и вернулся в Ливерпуль. Однако сильнейшая команда Европы на него не рассчитывает, несмотря на действующий контракт. Лорис вынужден искать другие варианты развития карьеры.

В услугах Кариуса серьезно заинтересована Герта. Берлинцы уже пытались подписать голкипера ранее, однако теперь все выглядит очень реалистично. 26-летний немец начнет следующий сезон в Герте, уверяет Goal.

Кариус вспомнил финал ЛЧ в Киеве – голкипер назвал причину своих ошибок

В Берлине с голкиперами не все в порядке. Основным стражам ворот Ярштайну и Крафту уже за 30, а из молодых достойный уровень никто не демонстрирует. В нынешнем сезоне Кариус провел 32 матча во всех турнирах за Бешикташ.

Герта в последнее время стала очень скандальной. В клубе появились деньги, но распоряжаться ими там пока не умеют, приглашая на руководящие должности Юргена Клинсманна и Йенса Леманна. Также "старая дама" опозорилась нарушениями карантинных норм. А вот на поле все в порядке – новый тренер стартовал с двух побед на 7:0.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

blog_ava
Защитник Динамо развлекался с дочкой Суркиса в супермаркете – девушка опубликовала фотографии
06:30
1531
Теги
Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Лорис Кариус Лорис Кариус Герта Герта Германия Трансферы Чемпионата Германии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Майнц
16:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук