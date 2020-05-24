Кариус может вернуться в Бундеслигу – скандальный клуб заинтересован в обездоленном голкипере

Немецкий голкипер Лорис Кариус имеет вариант с продолжением карьеры на родине. На него положила глаз Герта.

Кариус разорвал контракт с Бешикташем из-за долгов турецкого клуба и вернулся в Ливерпуль. Однако сильнейшая команда Европы на него не рассчитывает, несмотря на действующий контракт. Лорис вынужден искать другие варианты развития карьеры.

В услугах Кариуса серьезно заинтересована Герта. Берлинцы уже пытались подписать голкипера ранее, однако теперь все выглядит очень реалистично. 26-летний немец начнет следующий сезон в Герте, уверяет Goal.

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В Берлине с голкиперами не все в порядке. Основным стражам ворот Ярштайну и Крафту уже за 30, а из молодых достойный уровень никто не демонстрирует. В нынешнем сезоне Кариус провел 32 матча во всех турнирах за Бешикташ.

Герта в последнее время стала очень скандальной. В клубе появились деньги, но распоряжаться ими там пока не умеют, приглашая на руководящие должности Юргена Клинсманна и Йенса Леманна. Также "старая дама" опозорилась нарушениями карантинных норм. А вот на поле все в порядке – новый тренер стартовал с двух побед на 7:0.

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