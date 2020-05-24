Каріус може повернутися в Бундеслігу – скандальний клуб зацікавлений у знедоленому голкіпері

Німецький голкіпер Лоріс Каріус має варіант з продовженням кар'єри на батьківщині. На нього накинула оком Герта.

Каріус розірвав контракт із Бешикташем через борги турецького клубу та повернувся до Ліверпуля. Однак найсильніша команда Європи на нього не розраховує, попри чинний контракт. Лоріс змушений шукати інші варіанти розвитку кар'єри.

У послугах Каріуса серйозно зацікавлена Герта. Берлінці вже намагалися підписати голкіпера раніше, однак тепер все виглядає дуже реалістично. 26-річний німець розпочне наступний сезон у Герті, запевняє Goal.

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У Берліні з голкіперами не все в порядку. Основним стражам воріт Ярштайну та Крафту вже за 30, а з молодих гідний рівень ніхто не демонструє. У нинішньому сезоні Каріус провів 32 матчі в усіх турнірах за Бешикташ.

Герта останнім часом стала дуже скандальною. У клубі з'явилися гроші, але розпоряджатися ними там поки що не вміють, запрошуючи на керівні посади Юргена Клінсманна та Єнса Лєманна. Також "стара дама" зганьбилася порушеннями карантинних норм. А от на полі все в порядку – новий тренер стартував з двох перемог на 7:0.

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