Кариус вспомнил финал ЛЧ в Киеве – голкипер назвал причину своих ошибок

Антигерой киевского финала Лиги чемпионов 2017/18 рассказал, что имеет серьезную причину для хотя бы частичного оправдания своих ошибок в том матче против Реала.

Напомним, именно две ужасные ошибки Кариуса помешали Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2017/18 – Реал победил со счетом 3:1. Тем же летом немецкий голкипер отправился в аренду в Бешикташ, которая истекает 30 июня.

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"Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение – впоследствии это было доказано в одном из исследований специалистов. Когда я узнал тот вердикт, то был расстроен и зол. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову", – цитирует Кариуса Bild.

Заметим, соглашение 26-летнего немца с Ливерпулем рассчитано до конца сезона 2020/21.

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