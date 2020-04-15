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Кариус вспомнил финал ЛЧ в Киеве – голкипер назвал причину своих ошибок

15:55 141 Читати українською
Кариус вспомнил финал ЛЧ в Киеве – голкипер назвал причину своих ошибок
Лорис Кариус / УЕФА

Антигерой киевского финала Лиги чемпионов 2017/18 рассказал, что имеет серьезную причину для хотя бы частичного оправдания своих ошибок в том матче против Реала.

51’ Карим Бензема
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл
 
Садио Мане 55’
51’ Карим Бензема
55’ Садио Мане
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл

Напомним, именно две ужасные ошибки Кариуса помешали Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2017/18 – Реал победил со счетом 3:1. Тем же летом немецкий голкипер отправился в аренду в Бешикташ, которая истекает 30 июня.

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"Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение – впоследствии это было доказано в одном из исследований специалистов. Когда я узнал тот вердикт, то был расстроен и зол. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову", – цитирует Кариуса Bild.

Заметим, соглашение 26-летнего немца с Ливерпулем рассчитано до конца сезона 2020/21.

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Ливерпуль Ливерпуль Серхио Рамос Серхио Рамос Лорис Кариус Лорис Кариус Лига чемпионов Финал Лиги чемпионов в Киеве Реал Мадрид - Ливерпуль
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