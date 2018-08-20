Кариус может перейти в Бешикташ

Турецкий Бешикташ хочет арендовать Лориса Кариуса на 2 года с опцией выкупа.

Бешикташ согласовал с Ливерпулем переход Лориса Кариуса, сообщает портал RMC Sport.

Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от легендарного бомбардира АПЛ

Турецкий клуб хочет арендовать 25-летнего немецкого голкипера с правом выкупа.

Сообщается, что мерсисайдцы согласились на такие условия. Для завершения сделки требуется лишь подпись самого Кариуса.

Отметим, что после прихода Алиссона антигерой финала Лиги чемпионов в Киеве потерял место в основном составе.