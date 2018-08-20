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Каріус може перейти у Бешикташ

18:25 199 Читать на русском
Каріус може перейти у Бешикташ
Лоріс Каріус / Фото: Sky Sports

Турецький Бешикташ хоче орендувати Лоріса Каріуса на 2 роки з опцією викупу.

Бешикташ узгодив з Ліверпулем перехід Лоріса Каріуса, повідомляє портал RMC Sport.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від легендарного бомбардира АПЛ

Турецький клуб хоче орендувати 25-річного німецького голкіпера з правом викупу.

Повідомляється, що мерсисайдці погодились на такі умови. Для завершення угоди потрібен лиш підпис самого Каріуса.

Зазначимо, що після приходу Аліссона антигерой фіналу Ліги чемпіонів у Києві втратив місце в основному складі.

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ Англія Лоріс Каріус Лоріс Каріус
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