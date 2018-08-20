Каріус може перейти у Бешикташ

Турецький Бешикташ хоче орендувати Лоріса Каріуса на 2 роки з опцією викупу.

Бешикташ узгодив з Ліверпулем перехід Лоріса Каріуса, повідомляє портал RMC Sport.

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Турецький клуб хоче орендувати 25-річного німецького голкіпера з правом викупу.

Повідомляється, що мерсисайдці погодились на такі умови. Для завершення угоди потрібен лиш підпис самого Каріуса.

Зазначимо, що після приходу Аліссона антигерой фіналу Ліги чемпіонів у Києві втратив місце в основному складі.