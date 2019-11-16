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Карьера Бензема в сборной – закончена, – президент Федерации футбола Франции

19:56 145 Читати українською
Карьера Бензема в сборной – закончена, – президент Федерации футбола Франции
Карим Бензема / Eurosport

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий Реала Карим Бензема не входит в планы национальной команды.

"Карим Бензема – очень сильный футболист, я никогда не сомневался в его способностях. Наоборот, в Реале он демонстрирует, что является одним из лучших игроков мира на своей позиции, но его карьера в сборной завершена", – цитирует Ле Гре RMC.

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Отметим, что в этом сезоне 31-летний футболист забил 9 голов в 11 матчах Ла Лиги, а также дважды отличился в Лиге чемпионов.

Напомним, что Бензема не играл за сборную Франции с августа 2015-го года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео. Он забил 27 голов в 81 игре за национальную команду.

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Франция Франция Франция Ноэль Ле Гре Карим Бензема Карим Бензема
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