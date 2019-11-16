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Квалификация Евро-2020: Шотландия обыграла Кипр – одноклубник Шведа забил дебютный гол за сборную

17:54 15 Читати українською
Квалификация Евро-2020: Шотландия обыграла Кипр – одноклубник Шведа забил дебютный гол за сборную
Шотландия

Состоялись очередные матчи 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020. Читайте отчет на "Футбол 24".

Евро-2020. Квалификация

Группа I

Кипр – Шотландия – 1:2

Голы: Ефрем, 47 – Кристи, 12, МакГин, 53

Россия – Бельгия – начало в 19:00

Сан-Марино – Казахстан – начало в 19:00

Группа Е

Азербайджан – Уэльс – начало в 19:00

Группа G

Словения – Латвия – начало в 19:00

Австрия – Северная Македония – начало в 21:45

Израиль – Польша – начало в 21:45

Группа С

Германия – Белорусь – начало в 21:45

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В стартовом матче игрового дня встречались команды, которые уже ни на что не претендуют. Шотландия и Кипр потеряли все шансы на преодоление группового этапа еще в позапрошлом туре отбора. Фактически это был поединок за третье место в группе С.

Британцы вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Райана Кристи. Одноклубник Марьяна Шведа в Селтике впервые забил в составе национальной команды. Кипр отыгрался на старте второго тайма усилиями Георге Ефрема, которому удался классный удар после розыгрыша штрафного. Однако уже через 5 минут Джон МакГин снова вывел гостей вперед. Финальный свисток зафиксировал победу Шотландии, которая набрала 12 очков и теперь опережает Кипр на 2 зачетных пункта.

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