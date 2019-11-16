Кар'єра Бензема у збірній – завершена, – президент Федерації футболу Франції

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре заявив, що нападник Реала Карім Бензема не входить у плани національної команди.

"Карім Бензема – дуже сильний футболіст, я ніколи не сумнівався в його здібностях. Навпаки, в Реалі він демонструє, що є одним з найкращих гравців світу на своїй позиції, але його кар'єра в збірній завершена", – цитує Ле Гре RMC.

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Зазначимо, що в цьому сезоні 31-річний футболіст забив 9 голів у 11 матчах Ла Ліги, а також двічі відзначився в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Бензема не грав за збірну Франції з серпня 2015-го року через причетність до шантажу Матьє Вальбуена інтимним відео. Він забив 27 голів в 81 грі за національну команду.

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