Дешам резко прокомментировал отсутствие Бензема в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал понять, что не собирается вызвать в свою команду форварда Реала Карима Бензема.

"Почему Бензема нет в сборной? Это спортивное решение. Точка.

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По поводу того, что некоторые обвиняют меня в расизме в связи с тем, что я его не вызываю, то в жизни есть только одна правда. Может быть много версий, но правда всегда одна.

У меня много проблем с теми, кто не хочет поверить в то, что это правда. Обвинения в отношении моего предубеждения к– Бензема за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Бензема не вызывают в сборную Франции с октября 2015 из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

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