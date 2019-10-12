Дешам резко прокомментировал отсутствие Бензема в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал понять, что не собирается вызвать в свою команду форварда Реала Карима Бензема.
"Почему Бензема нет в сборной? Это спортивное решение. Точка.
Мбаппе: Я готов умереть за Дешама
По поводу того, что некоторые обвиняют меня в расизме в связи с тем, что я его не вызываю, то в жизни есть только одна правда. Может быть много версий, но правда всегда одна.
У меня много проблем с теми, кто не хочет поверить в то, что это правда. Обвинения в отношении моего предубеждения к– Бензема за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого", – цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, Бензема не вызывают в сборную Франции с октября 2015 из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.
Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре