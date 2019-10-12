toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Дешам резко прокомментировал отсутствие Бензема в сборной Франции

12 октября 23:30 60 Читати українською
Дешам резко прокомментировал отсутствие Бензема в сборной Франции
Дидье Дешам и Карим Бензема / L'Equipe

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал понять, что не собирается вызвать в свою команду форварда Реала Карима Бензема.

"Почему Бензема нет в сборной? Это спортивное решение. Точка.

Мбаппе: Я готов умереть за Дешама

По поводу того, что некоторые обвиняют меня в расизме в связи с тем, что я его не вызываю, то в жизни есть только одна правда. Может быть много версий, но правда всегда одна.

У меня много проблем с теми, кто не хочет поверить в то, что это правда. Обвинения в отношении моего предубеждения к– Бензема за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Бензема не вызывают в сборную Франции с октября 2015 из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре

blog_ava
Украина – Литва: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
12 октября
941
Теги
Евро-2020 Карим Бензема Карим Бензема Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
12
мин
Словения
21:45
Австрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук