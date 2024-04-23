Кардифф и Нант до сих пор не могут урегулировать спорные финансовые проблемы после смерти Эмилиано Салы.

Аргентинский нападающий умер в результате авиакатастрофы в 2019 году. До этого Кардифф и Нант договорились о трансфере игрока, впрочем, Эмилиано Сала так и не смог сыграть за новый клуб.

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Как сообщает L'Équipe, валлийцы подали иск в суд и требуют от "канареек" возмещения в размере 120,2 миллиона евро. Кардифф базирует свой запрос на компенсацию на анализе Analytics FC, компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, которая подсчитала, что с голами аргентинского форварда они имели бы 54,2% шансов избежать вылета из АПЛ.

Эти 120,2 миллиона евро сосредоточены в двух статьях: дефицит Кардиффа между сезонами 2018-2019 и 2022-2023 из-за его понижения в чемпионате, который оценивается в 52,9 миллиона евро, и его потеря стоимости, которая оценена в 67,3 миллиона евро.

Со своей стороны, Нант подал встречный иск, основанный на "моральном ущербе", и требует оштрафовать Кардифф.

Сейчас валлийский клуб выступает в Чемпионшипе. Кардифф находится на 11 месте с 62 баллами.

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